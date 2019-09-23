Palandöken'de temizlik seferberliği

Palandöken Belediyesi, SİYAMDER ve Palandöken Gençlik Meclisi tarafından ortaklaşa düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde, gençler ve belediye yetkilileri ‘Kent Ormanında' çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Gençlere hitaben konuşma yapan Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Mavi bir gökyüzü, yemyeşil tabiatı ile insanlığa örnek teşkil edecek ‘Yaşanabilir Palandöken'e ‘ sahip olmak için çalışmalıyız” dedi.

Estonya'da 2008 yılında Let's Do It' (Haydi Yapalım) sloganıyla bir grup genç tarafından başlatılan ve dünyanın bir çok ülkesinde geniş kitlelere ulaşan ‘Tek günlük temizlik modeli' Erzurum'da uygulandı. Palandöken Belediye Başkanlığı, SİYAMDER (Sivil Yaşam Derneği) ve Palandöken Gençlik Meclisi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Palandöken Kent Ormanında 50'ye yakın genç ve Belediye yetkilileriyle birlikte çöp toplama etkinliğine katıldı.

Program öncesi, katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Son yıllarda hemen herkesin farkında olduğu, insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren ve evrensel bir tehlike oluşturan, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, beslenme ve enerji konusunda yaşanan problemler, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik ve iklim değişikliklerinin nedeni olduğu, global çevre kirliliği, çağımızın önde gelen sorunlarındandır. Doğayı kirleten ve ekolojik dengeyi bozan başlıca etken insan unsurudur. Çevre kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlayabiliriz. Normal şartlarda kendi kendini temizleme özelliği olan doğa, insanın çeşitli faaliyetleri sonucunda aşırı kirlenmekte ve kendi gücünü aşan bu kirlenmeyi tolere edememektedir. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde üretimin artırılması ve ekonomik gelişmenin önemi çok açıktır. Bu bakımdan kalkınmanın önüne her zaman çevre problemlerini çıkarmamalı, her ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmeli hem de çevreyi korumalıyız. Bu dengeyi çok iyi kurmalıyız” dedi.

Başkan Sunar, katılımcılara teşekkür ederek, Belediye olarak çevre temizliği için çok daha hassas olunacağını ifade etti. Başkan Sunar, “Mavi bir gökyüzü, yemyeşil tabiatı ile insanlığa örnek teşkil edecek ‘Yaşanabilir Palandöken'e ‘ sahip olmak için çalışmalıyız. Bu amaçla ilçemizde yürütülen projeleri, sıfır atık yöntemiyle temiz bir çevreye kavuşarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Bu etkinlik kapsamında çevreyi korumak için bir kez daha düşünmek, yapabileceklerimizi gözden geçirmek, daha da yoğun ve kesintisiz mücadele sürdürme kararı almak ve uygulamaya koymak için bir fırsattır” diye konuştu.