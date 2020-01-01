İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Palandöken'de yılbaşı coşkusu

Erzurum Palandöken Dağı’nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

Erzurum Palandöken Dağı'nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı.


Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yeni yıl kutlamaları kar yağışı altında başladı. Doyasıya eğlenen yerli ve yabancı turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde çılgınca dans ederek eğlendiler. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerini izleyen turistler doyasıya yılbaşı coşkusunu yaşadılar. Gecede özellikle İran, Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler, 2020 yılına mutluluk içerisinde girdiler.


Yeni yıl için Palandöken'e gelen turistlerin isteği üzerine karda oynayan oryantal, göbek şov yaptı. Yabancı turistler de göbek atarak oryantale eşlik ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.