Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yılbaşı tatilinin gözde merkezlerinden olan Palandöken'de hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı.

Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

Yılbaşına sayılı günler kala Palandöken'deki oteller yüzde 100 doluluğa ulaşırken uçak ve otobüs seferlerinde ise artış yaşanıyor.

Hafta sonunda ise pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayarak güzel vakit geçirmeye çalışıyor. Bazı turistler de otellerin verandasında güneşlenerek hafta sonu keyfi yaşıyor.

Büyük bir yoğunluğun yaşandığı pistlerde gün boyu kayak keyfi yapan kayakseverler, Erzurum'a ve Palandöken'e hayran kaldıklarını ve tekrar gelmek istediklerini ifade etti.