Palandöken'de yüksek kesimler beyaza büründü

Erzurum'da 3200 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesi yağan karla beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden biri olan Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi Ejder Tepesi'ne kar yağdı. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Sabah saatlerinde sisin de etkili olduğu zirvede yağan kar eşsiz bir manzara ortaya çıkarttı. Öte yandan, meteoroloji yetkilileri don ve buzlanma olaylarına karşı uyarıda bulundu.