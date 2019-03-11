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Palandöken'den yıldızlar geçti

Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu magazin dünyasının yıldızlarını ağırladı.


Bir program için Erzurum'a gelen Pınar Altuğ Atacan-Yağmur Atacan, Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu, Ceren Akçelik, Umut Akçelik, Hande Var, Nağme Dürüst, Barış Aydil, Burcu Binici, İpek Bağrıaçık, Serenay Aktaş, Orkun Işıtmak, Mert Yazıcıoğlu, Mert Kılıç-Aslıhan Güner, Gizem-Arda Zor gibi ünlü isimler katılarak karın ve eğlencenin keyfini çıkardılar.


Palandöken'in zirvesinde gerçekleşen mangal partisinde eğlenceyi doruklara taşıyan ünlüler, kış sezonunun kapanmasına 3 hafta kala Erzurum'dan mutlu ayrıldılar.

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