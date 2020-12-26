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Palandöken'e ilk turist kafilesi

Erzurum Palandöken Kayak Merkezine yılın ilk turist kafilesi geldi.

Ukrayna'dan gelen 190 kişilik kafile Erzurum hava limanında davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşılandı.


Yılbaşı tatilini geçirmek üzere Erzurum'a gelen ilk kafile için karşılama töreni düzenlendi. Özel charter seferi ile Erzurum'a inen kafile davul zurna ile karşılandı. Misafirlere çiçek ve hediye verildi. Gelen turistlerin binaya girişleri sırasında ateş ölçümleri yapıldı.


TURSAB Bölge Başkanı Kürşat Özeken, kış sezonu boyunca Ukrayna ve Rusya'dan karşılıklı charter seferleri yapılacağını belirterek gelen kafilelerin hafta içi kayak hafta sonunda ise kentin ören yerlerini gezeceğini söyledi.

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