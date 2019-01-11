Palandöken'in yeni gözdesi: Let's See

Türkiye'de kış turizminin önemli lokasyonlarından biri olan Palandöken Kayak Merkezinde Let's See markası oluşturuldu. Yeni tat ve lezzet durağı olan Let's See kapılarını yerli ve yabancı turistlere açtı.

Dedeman Palandöken Otel'deki ‘Igloo Cafe' ile Ski Lodge Otelde yer alan ‘Cafe Bistro' ve ‘Lobby Bar'da Erzurumlu İşadamı HBC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bayram Çeliker'in girişimleriyle yatırım ve düzenlemeler yapıldı.

Turizm sektöründe 30 yılı geride bırakan tecrübeli isim Serbülent Işık'ın Genel Müdürlüğünü üstlendiği Let's See daha ilk haftadan yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı oldu. Farklı bir konseptte kış turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Genel Müdür Serbülent Işık, mekanların tüm misafirlerin konforu için yeniden tasarlandığını söyledi. Farklı tat ve lezzetler konusunda da iddialı olduklarını kaydeden Genel Müdür Işık, “Yeni yıl ve yeni sezonda misafirlerimizi bambaşka bir atmosferde ağırlayacağız. Hizmet kalitesinden ödün vermeden tüm konuklarımıza en iyi kış tatilini yaşatacağız” dedi.

Bu arada açık büfe restaurantla birlikte balo salonlarının da düğün ve toplantılar için hazır hale getirildiğini ifade eden Genel Müdür Serbülent Işık, hem Let's See'yi tanımak hem de uygun fiyat avantajlarından yararlanmak isteyenleri Dedeman Otele davet etti.