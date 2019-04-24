Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ'dan, Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Hüseyin Bağ, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, mevkidaşını Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çeyrek asrı geride bırakan, ülkemizin güzide üniversitelerinden Pamukkale Üniversitesi ile ortak projeler hazırlanabileceği dile getiren Çomaklı, ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak ve ortak bir vizyon geliştirmek için fikir teatisinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Üniversitelerin; bulunduğu şehirlerin kalkınmasına, toplumsal refaha, teknolojik ve bilimsel gelişmelere öncülük ettiğini belirten Çomaklı, toplumları dönüştürmede ve geleceğe hazırlamada lokomotif rol üstlenen üniversitelerin gerçekleştireceği çalışmaların etkisinin sadece üniversitelerin kurumsal gelişimine değil, bulundukları şehirlerin, bölgelerin ve nihayetinde ülkenin kalkınma çabalarına da olumlu yönde etki edeceğini vurguladı. Ortak hareket ederek başarının geleceğini aktaran Çomaklı, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın ziyareti vesilesiyle Pamukkale Üniversitesiyle sürekli iletişim halinde olacaklarını aktardı ve nazik ziyaretleri nedeniyle kendisine teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesinin bulunduğu konum itibariyle üstlendiği misyonun oldukça önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Bağ, üniversiteler arasındaki iletişimi güçlendirmek, akademik ve idari iş birliklerine zemin hazırlamak için bu ve benzeri ziyaretlerin önemine değindi. Atatürk Üniversitesi ile çeşitli projelerde buluşmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Prof. Dr. Bağ, misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür ederek gerçekleştirilen önemli projelerden dolayı üniversite yönetimini tebrik etti.