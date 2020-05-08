Pandemi dönemi uzaktan eğitimdeki başarılı uygulamalar artarak devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak tanımlanan korona virüsün (Covid-19) Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmiş ardından da 23 Mart 2020'den itibaren dijital teknolojilerden faydalanılarak uzaktan eğitimle devam edileceği kararı alınmıştı.

Uzaktan eğitim ile Açıköğretim modeline yönelik geniş bir bilgi ve birikime sahip olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin yarım asrı aşan tecrübesi, mevcut bilgi işlemi, uzaktan eğitim altyapısı, açık öğretim deneyimi, öğrenme ve öğretmeyi geliştirme faaliyetleri, dijital dönüşüm çalışmaları, akademik ve idari personel yetkinliğiyle pandemi sürecinde “Hayatın Hizmetinde Hep İleriye” prensibiyle harekete geçtiğini belirtti.

Korona virüs salgınının ardından Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tavsiye kararıyla uzaktan eğitim-öğretim sürecinin oldukça başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Rektör Çomaklı, “Bilimsel istatistik ve dijital veriler izlendiğinde, öğrencilerimizin bu süreçte online derslere katılımlarının ve ders materyallerine ilgilerinin yoğun olduğunu gözlemledik. Öğretim elemanlarımızın başarı ile yürüttükleri online ders sisteminde şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Salgın sürecinden çok daha önce uzaktan eğitim sisteminin alt yapısını hazırlayan ve bu sisteme hazırlıklı olan Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Bilgisayar Uygulamaları Araştırma Merkezimiz öğrencilerimizin mağdur olmaması için azami gayret sarf ediyor” dedi.

Pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı şu bilgileri paylaştı:

"Zorunlu Dönüşümü Hızlı ve Planlı Adımlarla Yönettik

16 Mart 2020 gibi erken bir tarihte Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Komisyonu kuruldu. 17-18 Mart'ta LMS Hazırlıkları ve Teknik Hazırlıklar yapılarak öğretim üyelerine sistem ile ilgili eğitimler verildi, 19 Mart'ta Destek Kılavuzları ve Video hazırlığı yapılarak 20 Mart'ta Demo dersimiz yayınlandı. 21 Mart'ta ise Eğitime Devam Platformu hazırlanarak öğretim elemanı ve öğrencilerin erişimine sunuldu ve Atatürk Üniversitesi 23 Mart'ta Türkiye'de uzaktan öğretim sürecine tüm süreçlerini netleştirerek en erken geçiş yapan üniversitelerden birisi oldu.

Teknik, Pedagojik ve Destek Hizmetleriyle Güçlü Geçiş Sağladık

Uzaktan eğitimi sadece teknik bir süreç olarak görmeyen Atatürk Üniversitesi, pedagojik ve destek hizmetleriyle öğrencilerinin ve öğretim elamanlarının yanında yer aldı. Uzaktan öğreticilik eğitimleri, destek ve bilgilendirme bağlamında gerekli hazırlıklar ve organizasyonlar yapıldı. Ayrıca Eğitme Devam portalı üzerinden 200'e yakın sistem kullanım videosu ve destek dokümanı paylaşıldı.

Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) tarafından verilen uzaktan öğreticilik eğitimleriyle öğretim elemanlarımızın sürece hem teknik hem de pedagojik uyumları kolaylaştırıldı. Tüm öğretim elemanları için 5 oturumda teknik ve pedagojik boyutlarda online olarak uzaktan öğreticilik seminerleri verildi.

Uzaktan öğretim sürecinde DBS için kullanılan sunucuların bellek kapasitesi 15 kat, işlemci kapasitesi ise 10 kat artırılırken, Adobe Connect Canlı Sınıf sunucuları için işlemci ve bellek kapasiteleri 6 kat artırıldı.

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarına Destek İçin 492 Personel Görevlendirdik

Öğretim elemanlarına ve öğrencilere bilgilendirmelerde bulunması ve olası aksaklıkların çözümü için tüm fakülte ve meslek yüksekokullarından 500'e yakın teknik destek personeli görevlendirildi. Birimlerde görevlendirilen birim sorumluları öğretim elemanlarına yerinde rehberlik yaptı.

BAUM bünyesinde kurulan destek talep sistemi üzerinden 15 kişilik destek ekibi ile 4 bin 863 talep, 9 saatlik ortalama cevap süresiyle çözüme kavuşturuldu.

Sürekli Bilgilendirme ve Güncellenen Eğitime Devam Portalı

Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinin hazırlık aşamasından derslerin işlenmesi ve sınav uygulamalarına kadarki süreçte öğrenci ve öğretim elemanlarını belirsizlikte bırakmama adına çalışmalarını yoğunlaştıran ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal SMS, e-posta adresleri, OBS ve sosyal medya hesapları üzerinden tüm paydaşları ile sürekli iletişim içerisinde olmaya özen gösteren Atatürk Üniversitesi, Eğitime Devam portalı üzerinden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversite kararları ile sınavlar, stajlar, engelli öğrenci destekleri gibi konularda sürekli olarak bilgilendirmelerde bulundu.

Canlı Ders Uygulamalarında Esneklik ve Geniş Kapasite

İlk günden itibaren belli derslerde başlattığımız canlı ders uygulamalarının kapsamını sürekli genişlettik. Öğretim elemanlarımız lisanslı canlı sınıf ortamlarından Adobe Connect ve MS Teams uygulamasının yanı sıra Zoom, Skype, Bigbluebutton gibi farklı araçlarla canlı sınıf uygulamalarını gerçekleştirdiler.

17 Nisan 2020 itibariyle BAUM ve ATAUZEM altyapısındaki teknik kapasite artırımı ve online randevu sayesinde Adobe Connect altyapısının kullanımı kapasitesi haftalık 5560 derse çıkarıldı.

Öğretim Üyelerimizden Materyal-Etkinlik ve Canlı Derslere Yoğun İlgi

Bu süreçte; tartışma, ödev ve sınav uygulamalarıyla çeşitliliği sağlayan ve canlı derslerle hem anlık iletişimler kurup hem de daha sonra izlenmesi için yapılan etkinlikler Ders Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden paylaşıldı.

Yapılan çalışmaların sayısal verilerini ise şu rakamlar oluşturdu: DBS üzerinde açılan 13.200 derse günlük 40 binden fazla öğrencinin eriştiği ve milyona ulaşan sayfa ziyaretleri olduğu görülmektedir. Öğretim elemanlarımız tarafından sistem üzerinde 30 binin üzerinde kaynak paylaşımı yapılmıştır. Bunlar arasında 30 bin ders notu/okumalar, 8 bin 450 ödev, 6 bin 100 online quiz ve 6 bin video materyal bulunmaktadır. Özellikle son haftalardaki yoğun ilgiyle beraber canlı dersler toplam 20 bin ders saatini geçmiş durumda."

“Atatürk Üniversitesi Mensuplarına Teşekkür Ediyorum”

Üniversite olarak, öğrenci ve öğretim elemanlarının derslerini olabildiğince etkileşimli bir şekilde işlemelerini önem verdiklerini ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Bu büyüklükteki bir dönüşümde öncelikle derslerini uzaktan takip eden, ödev ve tartışma etkinliklerine katılarak dersleri verimli kılan öğrencilerimize ve online etkinlik ve canlı derslerle öğretim yapma konusunda olağanüstü gayret gösteren öğretim elemanlarımız ile teknik personelimize teşekkür ediyorum" ifadesiyle değerlendirmesini tamamladı.