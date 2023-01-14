İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki araç yandı

Erzurum’un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi 24.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi 24. Sokak'ta park halinde bulunan araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.


Aracın yandığını gören mahalle sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı kısa sürede söndürdü. Polis, yangın sonrası olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir yaralanma olmaması derin bir nefes aldırdı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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