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Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde park halinde ki saman yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde park halinde ki saman yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kamyonun yandığını gören vatandaşların korkusu cep telefonu kamerasına yansıdı.


Alınan bilgilere göre, olay akşam 23.00 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent mahallesinde meydana geldi. Sokak arasından park halinde bulanan saman yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alev alan saman balyaları etrafa saçıldı. Mahallede büyük korku yaşanırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını zorlukla söndürebildi.


Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken kamyon kullanılamaz hale geldi.

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