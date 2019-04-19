İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Pasinler Emniyetinden Eğitim Semineri

Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği tarafından düzenlenen Trafik Eğitim Semineri devam ediyor.

Sebahattin Eryurt Anaokulu salonunda düzenlenen seminere Okul Öncesi eğitim öğretmenleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.


Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Eğitim Büro Amirliği Polis Memurları Garip Süngürer ve Harun Özer'in konuşmacı olarak yer aldığı seminerde karşıdan karşıya geçişler, gece yürüyüşleri, ışıklı işaret cihazları, emniyet kemeri, bisiklet ve ilkyardım ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.


Slayt sunumu ve trafik kazaları konulu kısa film gösterimlerinin de yer aldığı seminerde konuşan Garip Süngürer, sürücüleri okul çevrelerinde dikkatli olmaları yönünde uyardı. Öğrencilere trafik kurallarının önemi hakkında Süngürer, yayaların dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.