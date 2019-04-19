Pasinler Emniyetinden Eğitim Semineri

Sebahattin Eryurt Anaokulu salonunda düzenlenen seminere Okul Öncesi eğitim öğretmenleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Eğitim Büro Amirliği Polis Memurları Garip Süngürer ve Harun Özer'in konuşmacı olarak yer aldığı seminerde karşıdan karşıya geçişler, gece yürüyüşleri, ışıklı işaret cihazları, emniyet kemeri, bisiklet ve ilkyardım ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Slayt sunumu ve trafik kazaları konulu kısa film gösterimlerinin de yer aldığı seminerde konuşan Garip Süngürer, sürücüleri okul çevrelerinde dikkatli olmaları yönünde uyardı. Öğrencilere trafik kurallarının önemi hakkında Süngürer, yayaların dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler verdi.