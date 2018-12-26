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Pasinler Emniyetinden öğrencilere trafik semineri

Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Pasinler İbrahim Hakkı İlkokulu öğrencine trafik semineri verildi.


Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Pasinler İbrahim Hakkı İlkokulu öğrencilerine trafik bilinci gelişimini artırmak için verilen seminerde çocuklara emniyet kemerinin hayat kurtardığını, trafik kurallarına riayet eden vatandaşların kaza olaylarıyla daha az karşılaştığı, trafik ışıkları ve yaya geçidinin kullanılması gibi bir çok konuda eğitim semineri verildi.


Trafik seminerine okul öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler ve idarecilerde katıldı.

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