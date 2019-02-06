Pasinler Emniyeti'nden "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın"

Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekiplerince Pasinler Dörtyol kavşağında öğrencilere, vatandaşlara ve sürücülere "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla hareket ederek eğitim ve bilgilendirme çalışması yaptılar.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla bugün Erzurum'un Pasinler ilçesinde Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekiplerince 12.00 13.30 saatleri arasında 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edilişi nedeniyle ilçe merkezinde bulunan Dörtyol kavşağında araçlar durdurularak yaya geçidinden yayaların geçiş üstünlüğünü düzenledikleri etkinlikle anlattılar.

Pasinler Trafik Büro Amirliği trafik ekiplerince yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmasında öğrencilere, vatandaşlara ve sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi.