Pasinler Halk Eğitim Merkezinden vatandaşa büyük hizmet

2022 yılında açılan 237 kursa 4 bin 379 kişi katılım göstererek rekor kırıldı. Açılan kurslara katılım gösteren kişi sayısı ilçe nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sına ulaşarak bu alanda büyük başarıya imza atıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, ‘her zaman, her yerde, herkes için eğitim' şiarıyla rehberlik hizmeti ve kaliteli eğitimler sunmak amacıyla faaliyetlerine devam eden Pasinler Halk Eğitimi Merkezi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede 2022 yılında açılan 237 kursa 4 bin 379 vatandaş katıldı. Mesleki ve Teknik, Okuma-Yazma, Sosyal ve Kültürel Kurslar başlığı altında verilen kurslara katılanların % 55'i kadınlardan oluşuyor.

Onlarca farklı alanda merkezce açılan sosyal ve kültürel kurslarda kişisel gelişim ve eğitim, spor ve sosyal faaliyetlere katılım sağlayan kursiyerlerin gelişimlerine katkı sunuluyor. Kursiyerlere hayat boyu öğrenme imkanı sunan Halk Eğitimi Merkezince 2022 yılında bu alanda açılan 187 kurstan 3 bin 407 kişi yararlanarak büyük başarı elde edildi. Kişisel gelişimden hobi kurslarına, müzik, resim, spor gibi birçokbranşta açılan kurslara katılan kursiyerlerin yaklaşık % 60'ı yine kadınlardan oluşuyor.

2022 yılında Uygulamaya konulan Aile Okulu Projesi çerçevesinde 91 öğretmene Eğitici Eğitimi verildi. Aile Okulu kursu bağlamında Aile içi iletişim, Ebeveyn çocuk ilişkileri, ilkyardım, trafik adabı gibi konular yer almakta olup; bu alanda merkezce şu ana kadar 40 kurs açıldı, bu kurslara katılan 1172 veli bu eğitimlerden faydalandı.

Tam Gün Tam Yıl Faaliyetleri bağlamında haftanın her günü vatandaşa hizmet veren kurum açtığı mesleki ve teknik kurslarda meslek edindirme ve istihdam odaklı çalışmalara büyük önem veriyor.. Bu alanda açılan gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, bilgisayar işletmenliği, dekoratif ahşap süsleme, geleneksel el nakışları, arıcılık, giyim üretiminde temel işlemler, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi, halı dokuma gibi kurslar meslek edindirmeye ve istihdam geliştirmeye katkı sunuyor. Hayatın her alanına dokunan Pasinler Halk Eğitimi Merkezi vatandaşların ihtiyacını ve piyasa taleplerini dikkate alarak istihdam odaklı çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ilçe merkezi dışında yaşayan vatandaşların faaliyetlerinden yararlanması için Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Hayat Boyu Öğrenme Mahalle projesi çerçevesinde kurs açarak hizmeti vatandaşların ayağına götürüyor. İlçede kamu kurum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliğine gidilerek açılan kurslarda bilinçli tarım ve hayvancılık, meslek edindirme ve hobi geliştirme kurslarına mahallelerde yaşayan vatandaşların da katılımı sağlanıyor.