Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi başarısını birincilikle taçlandırdı

Denetim sonucunda 97.29 puanla şampiyonluk tacına sahip olan hastane çalışanlarına İlçe Kaymakamı Emre Zeyrek, Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve kurum amirlerinin katılımıyla planlanan “Teşekkür Belgesi Takdim Programı”nda teşekkür belgesi verildi.

Programda söz alan Hastane Başhekimi Dr. Furkan Soner TAŞ, göreve geldiği günden itibaren hastanede yapmış oldukları çalışmaları görsel halinde sundu. Hastanenin vizyonunu paylaşan Başhekim Taş, çalışmalarına branş çeşitliğini arttırarak devam edeceklerini, hastane için prestij projeleri üzerinde çalışmalar yapıldığını vurguladı.

İlçe Kaymakamı Emre Zeyrek, Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, hastane personeline teşekkür ettiler.