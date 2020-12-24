Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'nden bir yenilik daha

Son olarak halk arasındaki adıyla ‘kıl dönmesi', bilimsel adıyla ‘Pilonidal Sinüs' olan hastalığın ameliyatsız tedavi yönetimi olan Fenol Tedavisi uygulanmaya başladı.

Konu ile ilgili Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzman Hekimi Op.Dr.Erguvan Nalıncıoğlu şunları ifade etti:

“Günümüzde kristalize fenol tedavisi ile pilonidal sinüs (kıl dönmesi) hastalığının ameliyatsız tedavisi mümkündür. Kristalize fenol tedavisi poliklinik şartlarında ameliyathane gereksinimi olmaksızın uygulanabilen basit ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Kıl dönmesi alanındaki deliklerin etrafi ince uçlu bir iğne ile lokal anestezi verilerek uyuşturulur. Yine aynı deliklerden içeri özel aletlerle girilir, içerideki yumak şeklindeki kıllar ve tüm kirli doku dışarı çıkartılır. Son olarak yine bu deliklerden içeri girilerek kristal şeklindeki fenol konur. Bu madde doku iyileşmesini hızlandırmaktadır.

Başarı şansı ameliyatla aynı olan bu yöntemin en büyük avantajı herhangi bir kesi ya da dikiş atılmamasıdır. Pilonidal sinüs alanındaki delikler kullanılarak içeri girildiği için yeni bir kesi ya da dikiş atılması işlemine gerek kalmaz. Ayrıca daha önce ameliyat olmuş ve hastalığı tekrar eden hastalara da güvenle uygulanabilir ve bu hastaların tekrar ameliyat olmasının da önüne geçilmiş olur.

Yaklaşık 25 yıldır kristalize fenol tedavisini etkin bir şekilde uygulayan, bu tedaviyi sadece memleketimize değil, yaptığı bilimsel çalışmalarla dünya literatürüne sokan, bize bu tedaviyi öğreten çok kıymetli hocam Prof.Dr.Osman Doğru'ya şükran ve saygılarımı iletirim. “

Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr.Gürsel Bedir çalışmalarından dolayı Op.Dr.Erguvan Nalıncıoğlu'nu tebrik etti.