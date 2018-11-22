Pasinler MHP İlçe Başkanlığına Zilbeyaz atandı

Geçtiğimiz hafta Pasinler Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa eden eski İlçe Başkanı Abdullah Kaya'dan boşalan İlçe Başkanlığına eski Pasinler Ülkü Ocakları Başkanı Recep Zilbeyaz atandı. Atama yazısını İl Başkanı Naim Karataş'tan düzenlenen devir teslim töreninde aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Bu bir bayrak yarışıdır. Milliyetçi Hareket Partisine görev yapmış bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yeni görev Recep Zilbeyaz arkadaşımızda. İnşallah oda bu davayı daha ileriye götürmek için var gücüyle çalışacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.