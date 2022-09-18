Pasinler Zaferi'nin 974'ncü yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı

Erzurum'da Pasinler Zaferi'nin 974. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı.

Pasinler ilçesinde bulunan Kaplıcalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören Pasinler Belediyesi önünden kortej yürüyüşü ile alana gidilerek başladı. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, diğer protokol üyeleri ve birçok vatandaş katılım sağladı. Günün önemini belirten konuşmalar yapıldıktan sonra mehteran takımının gösterileri izleyenleri coşkulandırırken, cirit takımlarının nefes kesen oyunu ise büyük alkış topladı.

Malazgirt Zaferi'nin başlangıcının Pasinler Zaferi'yle olduğunu belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Öncelikle şunu ifade edeyim ki 974 yıl önce Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve bu bereketli coğrafyada Pasinler Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyoruz. Tarihi kaynaklarda Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı tarih 1071 Malazgirt Zaferi olarak tarif edilir, doğrudur. Bu zaferden 23 yıl önce yani 19 Eylül 1948 yılında Pasin Ovası'nda kazandığımız zafer aslında Malazgirt Zaferi'nin başlangıcıdır. Bizans Devleti'nin oyunlarını bozan ve Türklere moral kazandıran eşsiz bir zaferdir Pasinler Savaşı ve Selçuklu Devleti'ne de büyük moral olmuştur” dedi.

Pasinler Savaşı'nı kazananlara çok büyük minnet duyduğunu kaydeden Erzurum Valisi Okay Memiş, “Gerçekten bugünle gurur duyuyoruz. Erzurum'da görev yapmak ve sizlere hizmet etmekte aynı zamanda benim için büyük bir gururdur. İbrahim Hakkı Efendi'nin, Alvarlı Efe'nin ve Kara Fatma'nın memleketindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kongre yaptığı ve ilk kez manda ve himayeyi kabul etmediğimiz Erzurum'dayız. Pasinler Savaşı'nda orada Bizans'a karşı savaş kazanan askerlere ve başta Tuğrul Bey olmak üzere hepsine çok minnettarız” açıklamalarında bulundu.