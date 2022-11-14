Pasinler'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü

Stant çalışmasında hastane çalışanlarının özverili çalışmaları göze çarptı. İtina ile hazırlanan çalışmada Pasinlerli vatandaşlar şeker ölçümlerini yaptırarak, tavsiyeleri dinlediler. Hastanenin çalışmalarından genel olarak memnun olduklarını ifade vatandaşlar, böyle bir stant çalışmasından dolayı hastane yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

İlçe Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Kevser Sülüker, “Başhekimimiz ile birlikte rutin bir hastane hizmeti yürütmüyoruz, sürekli yenilenen ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışıyla ilçeye hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle stant çalışması yaptık. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi var. Biz de duyarlılıklarından dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.