Pasinler'de 8. Geleneksel Okul Şenlikleri büyük ilgi gördü

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 8. Geleneksel Okul Öncesi Şenlikleri ilçeye bağlı anaokullarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Pasinler'de Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri, Pasinler Kültür Sitesinde protokol üyeleri ile birlikte anaokulu öğrencilerinin açılış kurdelesini keserek başladı. Programda Sebahattin Eryurt Anaokulu Müdürü Şura Tekindemir günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yaptı.

Okul Müdürü Şura Tekindemir konuşmasında, "Okul öncesi eğitimde öğrenim gören öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve ilçe genelinde okul öncesi eğitimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz okul öncesi şenliğinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Minik yüreklerin sizlere hazırlamış olduğu programımıza hoş geldiniz. Program hazırlığında emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.

Programda ilçeye bağlı anaokulu öğrencilerinin birbirinden güzel gösterileri programa katılan davetliler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.