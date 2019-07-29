Pasinler'de Altın Kemer Mirzapu'nun oldu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Altın Kemer Karakucak Güreşleri yapıldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca Pasinler Ordular Arası Dünya Şampiyonu Murat Atmaca, güreş meydanında düzenlenen Pasinler Altın Kemer Karakucak Güreşlerine İran, Azerbaycan ve Türkiye'den yaklaşık 230 güreşçiye ev sahipliği yaptı.

Düzenlenen güreşlerde İranlı güreşçi Ahmet Mirzapu baş pehlivan oldu.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, 'Geleneksel Altın Kemer Karakucak Güreşleri' etkinliğinde birinci olan İranlı güreşçiyi tebrik etti.