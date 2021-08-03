Pasinler'de çıkan yangında 5 hayvan telef oldu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde ahır ve merekte çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay bugün sabah saatlerinde Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı merkez Kaplıcalar mahallesinde Sezai Karadaş'a ait ahır ve merekte meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında beş büyükbaş hayvan telef oldu.

Pasinler İtfaiye Amirliğine bağlı İtfaiye erlerinin çıkan yangına müdahale etmesiyle olası bir felaketinde önüne geçildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.