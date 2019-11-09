İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pasinler'de fidan seferberliği

Erzurum’un Pasinler ilçesinde faaliyet gösteren ve yöre insanına büyük ölçüde istihdam sağlayan Kaleblokbims A.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde faaliyet gösteren ve yöre insanına büyük ölçüde istihdam sağlayan Kaleblokbims A.Ş. tarafından 400 adet fidan toprakla buluşturuldu.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, "Bugün Fidan Yarın Nefes" sloganıyla öne çıkan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Erzurum'un Pasinler ilçesinde faaliyet gösteren Kaleblokbims A.Ş. tarafından 400 adet fidanı toprak ile buluşturmanın sevincini yaşadı.


Kaleblokbims A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından bul yıl başlatılan “Bugün Fidan Yarın Nefes” sloganıyla çıkılan Fidan dikim etkinliğine şirketimizde büyük ilgi gösterdi" dedi.


Fidan ekimine şirketimiz çalışanlarının katılımıyla şirketimizin yanında bulunan araziye 400 adet fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Tanrıver, fidan dikimini gerçekleştiren personellerine ise ayrıca teşekkür etti.


Tanrıver ayrıca, fidan ekiminin tam bir şenlik havasında gerçekleştirdiklerini, ekilen fidanların ise bakımının zamanında yapılacağını, düzenlemiş oldukları etkinliğin ise geleceğimize nefes olması temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.