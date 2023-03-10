Pasinler'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılı kutlandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Pasinler'de Anadolu Lisesi Konferans salonunda İstiklal Marşı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.

Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen tiyatro gösterisi programa katılan davetliler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Programa ilçe Kaymakamı Emre Zeyrek, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.