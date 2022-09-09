Pasinler'de silajlık mısır hasadı başladı

Türkiye'nin sayılı ovalarından biri olan Pasin Ovası'nda çokça ekilen Mısırlık Silaj hasadı başladı.

Pasin Ovası'nda ekilen silajlık mısırın hasadı başlarken, verimlerin iyi olması üreticiyi memnun etti. Pasinler Ovası'nda sözleşmeli silajlık mısır ekimi yaptıran Ertata Silajlık Sahini ve çiftçi Murat Yıldız, yaklaşık 100 gün önce ektikleri mısırın hasadına başladıklarını belirterek, verilen emek ve maliyetin karşılığını aldıklarını dile getirdi. Hayvanları için kışa hazırlık yaptıklarını belirten Yıldız, silajlık mısırdan dönüm başına ortalama 7 buçuk ton verim elde ettiklerini kaydederek, mısırın su, gübre ve ilaç ihtiyacını yeterli imkanlarla karşıladıklarını söyledi.

Yıldız, "Umarız ki tüm çiftçi arkadaşlarımız emeğinin karşılığını almıştır. Önümüzdeki sezon da, inşallah sorunlarla karşılaşmadan hasadımızı tamamlarız. Büyükbaş hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak için silaj haline getirdiğimiz mısırı, tarlalarımızdan kamyon ve römorklar aracılığıyla taşıyıp betonarme silolar yardımıyla muhafaza ederek, kışa hazırlığımızı tamamladık. Tüm çiftçilerimize bereketli hasat dönemi diliyoruz” diye konuştu.