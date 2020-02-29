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Pasinler'de Spor İle Bağlan Hayata

Erzurum’un Pasinler ilçesinde spor ile bağlan hayata sloganıyla çalışmalarına başlayan Pasinler Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından oluşturulan antrenör ve uzman ekiple köy köy mahalle mahalle okullar ziyaret edilerek spora ve sportif faaliyetlere yönelik farkındalık çalışmaları başlatıldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde spor ile bağlan hayata sloganıyla çalışmalarına başlayan Pasinler Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından oluşturulan antrenör ve uzman ekiple köy köy mahalle mahalle okullar ziyaret edilerek spora ve sportif faaliyetlere yönelik farkındalık çalışmaları başlatıldı.


Yetkililerden alınan bilgilere göre hazırlanan programlar doğrultusunda Pasinler Kaymakamlığının destekleriyle her gün iki köy okulu ziyaret edilerek hazırlanan afiş ve broşürler dağıtılıp bilgilendirmeler yapılıyor. Bununla birlikte ilçede çeşitli branşlarda ücretsiz kurslar açan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü; çocukları spor salonlarına kurslara davet ederek ilçede spor anlamında bir hareketlilik ve farkındalık oluşturma faaliyetleri yapıyor.


Pasinler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce oluşturulan uzman ekipler tarafından yapılan bu çalışmalarla ilçede çocuklara ve gençlere yönelik yapılan etkinlikler ve sportif faaliyetler ile spor yapmanın yaygınlaştırılması, sağlıklı bir toplum ve olimpiyatlara sporcular çıkarmayı hedeflediklerini belirterek her kesimden destek beklediklerini açıkladılar.

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