Pasinler'de spor tesisleri pandemi sonrasına hazır

Kick Boks ve Güreş branşında sayısız dereceler alan Pasinler'de son zamanlarda karate, futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda da yapılan faaliyetlerle ilçenin sportif faaliyetleri ivme kazandı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından pandemiden önce başlatılan “Spor ile Bağlan Hayata” sosyal sorumluluk projesi ile çocuklara ve yetişkinlere yönelik tanıtım ve farkındalık çalışmaları ilçede spor ve sportif faaliyetlerin daha da artmasını sağladı.

Diğer taraftan her ne kadar pandemi sürecinde spor etkinlikleri azaltmış olsa da bu süreci avantaja dönüştüren Pasinler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yapmış olduğu tadilat çalışmaları ile spor salonunun tüm eksikliklerini gidererek, salonu salgın sonrası sporcuların hizmetine sunmayı beklemektedir.

İlçenin sosyal aktivite merkezi haline gelen spor salonu ile ilgili yetkililerle yapılan görüşmelerde salonun spor yapmak isteyen herkese açık olduğunu ve spor yapmak isteyen kişilere uzman eşliğinde yardımcı olunabileceğini söylendi.

Şimdi sırada Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Güreş Meydanı ve Sentetik Sahası ile spor kompleksi halline gelen tesislerde sentetik sahasının tribünlerinin tamamlanması ve yapımı tamamlanan Gençlik Merkezinin spor salonu kadar aktif bir şekilde halkın ve çocukların hizmetine sunulması olduğunu belirten yetkililer ilçede her branşta sporun geliştirilmesi ve şampiyonlar yetiştirilmesi için çalıştıklarını ifade ettiler.

Pasinlerli Gençler, başta İlçe Kaymakamı Kadir Perçi'ye, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhami Atasever'e ilçedeki sporun gelişmesi ve yaygınlaştırılması için yaptıkları hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini belirttiler.