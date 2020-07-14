Pasinler'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, üç kişide yaralandı.

Edinilen bilgilere göre dün gece saat 21.30 sularında Osman Nuri Zafer yönetimindeki 25 PD 786 plakalı traktör Pasinler Erzurum istikametinde seyir halinde iken traktörün römorkunu fark edemeyen Ali Çınar yönetimindeki 34 NP 8107 plakalı otomobil ile Mustafa Özdemir yönetimindeki 25 AAU 971 plakalı otomobil römorka çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen Pasinler İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerce sıkışan yaralılar kurtarıldı. Meydana gelen kazada Yunus Çınar hayatını kaybederken, Ali Çınar, Yusuf Çınar ve Ömer Cüya olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldılar.

Öte yandan traktör sürücüsü Osman Nuri Zafer gözaltına alınırken, Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş birimlerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.