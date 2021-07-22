Pasinler'de trafik kazası: 1 ölü

Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre; Köprüköy ilçesine bağlı Çermiksu Mahallesi istikametinden Pasinler istikametine seyir halinde olan Fevzi Buğaçayır yönetimindeki 25 EE 113 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Fevzi Buğaçayır sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.
Asayiş birimlerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.