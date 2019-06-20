Pasinler'de trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Erzurum istikametinden Horasan istikametinde seyir halinde ilerleyen Reşit Alıcı yönetimindeki 25 HP 228 plakalı otomobil Pasinler ilçesi Deneme mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu.

Kaza yapan otomobilde sürücü Reşit Alıcı ve yolcu koltuğunda bulunan Adem Alıcı yaralandı. Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.