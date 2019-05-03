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Pasinler'de yoğun yağış sele neden oldu

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Övenler Mahallesinde 14 ev sular altında kaldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Övenler Mahallesinde 14 ev sular altında kaldı.


Erzurum'un Pasinler ilçesinde dün öğleden sonra başlayan yoğun yağmur yağışı sele neden oldu. İlçeye bağlı Övenler mahallesinde yoğun yağmur yağışının ardından 14 ev, ahır ve samanlık sular altında kaldı. Yoğun yağmur yağışının ardından oluşan selde can kaybı yaşanmazken, İlçe Kaymakamı Kadir Perçi ve beraberindeki heyet sel bölgesine gitti.


Sel altında kalan 14 ev, ahır ve samanlığın tahliyesi ve hasar tespiti için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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