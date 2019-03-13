Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

101. yıl etkinlikleri Pasinler kent meydanında Kaymakam Kadir Perçi, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Muhammet Kardeş ve Belediye Başkan vekili Adem Genç'in halkı ve protokolün bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın akabinde şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Pasinler Belediye Başkan vekili Adem Genç yaptı.

Konuşmasında Genç, “İstiklâl Mücadelesinin meşalesini yakan Dadaşlar, yine aynı tarihi misyonu üstlenecektir. Pasinler'in tarih de taşıdığı değer dün olduğu gibi bugünde devam etmektedir. Pasinler sadece doğunun değil, Anadolu'nun sigortasıdır. Pasinler hem stratejik öneme sahiptir, hem de manevi ağırlığı olan bir ilçedir. Batılı devletlerin Anadolu üzerindeki emellerinin gerçekleşmesine 13 Mart'ta bu toplum İstiklâl mücadelesi vererek engel olmuştur. Kadını, erkeği, genci, ihtiyarı Dadaşlar; yüreklerinde iman ve vatan sevdasıyla düşmanın karşısına çıktılar. Bir ve beraber olmuş Pasinler'in imanlı evlatları önlerine kattığı Rusları ve işbirlikçilerini 13 Mart günü bu topraklardan söküp atmıştır" şeklinde konuştu.

Programda İlçe Halk Eğitim Merkezinin Erzurum Bar ekiplerinin gösteriminin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi tarafından marşlar söylendi. Etkinlikler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Programın sonunda 101. yıl etkinlikleri kapsamında resim sergisi, okçuluk, yaşlı bakım ünitelerinde öğrenciler tarafından vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapıldı.