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Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Erzurum Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103.

yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk anıtına Kaymakam Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından makam çelenklerinin sunumuyla gerçekleştirildi. Hükümet konağı önünde çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Çelenk programı sonrası Protokol ve davetliler yürüyerek Pasinler Belediyesine geçtiler. Pasinler Belediyesinde Kaymakamı Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından tebrikler kabul etti.

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