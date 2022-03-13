Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü coşkuya kutlandı.

Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk büstüne Kaymakam Emre Zeyrek ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından makam çelenklerini sunuldu. Çelenk sunumunun ardından kutlamalara Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda devam edildi. Kutlamalar Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine binaen Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli bir konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Pasinler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü erkek ve kadın barlarının gösterisi davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.