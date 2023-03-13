İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105.

Erzurum'un Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenle kutlandı.


Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı etkinlikleri kapsamında Kent Meydanında Atatürk büstüne Kaymakam Emre Zeyrek ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından makam çelenklerinin sunumuyla gerçekleştirildi.


Kutlama saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine binaen Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli bir konuşma yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.