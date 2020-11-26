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Patenli genç kamyonun arkasına tutunup tehlikeye aldırış etmeden dans etti

Erzurum’da bir kamyonun arkasına takılan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Erzurum'da bir kamyonun arkasına takılan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Kamyon arkasında tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen gencin dans etmesi ise dikkat çekti.


Erzurum'da caddede paten yapan bir gencin kamyon arkasına takılarak ilerlemesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Gencin kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğa aldırış etmeden dans ederek ilerlemesi ise pes dedirtti.


E-80 karayolunda da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde seyir halindeki kapalı kasa bir kamyonun arkasına tutunan patenli genç, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Yaklaşık 2 kilometre kamyonla birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornolarına ise kulak asmadı.

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