Pazar günü hareket için yürüyecekler

Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle, 7'den 70'e Erzurum halkı ‘Beraber Yürüyelim' sloganıyla Cumhuriyet Caddesinde yürüyüş yapacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası Erzurum'da da kutlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Spor Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği ‘Birlikte Yürüyelim' adlı yürüyüşe Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organize edecek.

‘Birlikte Yürüyelim' sloganı ile Cumhuriyet Caddesinde gerçekleşecek olan yürüyüş etkinliği saat 14:00'da başlayacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında 22 Eylül Pazar günü Saat 14:00'te Lalapaşa Camii önünde Havuzbaşı kent meydanına kadar ‘Beraber Yürüyelim' etkinliğimiz yapılacaktır. Söz konusu etkinliğimize tüm birimlerimizle katılacağız. Ayrıca tüm Erzurum halkını da yürüyüş organizasyonumuza katılmaya davet ediyorum. Hareketlilik anlamında bu önemli faaliyetimizi 7'den 70'e vatandaşlarımızın şereflendirmesini istiyoruz” dedi.