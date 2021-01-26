Pazarcılar soğuk havada açık alana kurdukları soba ile ısınıyor

Erzurum'da pazarcılar soğuktan korunmak için tezgahlarının arkasında soba kurup, teneke için de ateş yakarak ısındılar.

Erzurum'da etkili olan Sibirya soğukları pazarda ekmek parası kazanmaya çalışan pazar esnafını da olumsuz etkiliyor. Sabahın erken saatlerinde soğuk havada tezgah açan pazarcı esnafı ısınabilmek bazıları soba kurarken bazıları da teneke içerisinde ateş yakıyor. Kış aylarının gelmesiyle dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da pazarcı esnafı açık havaya kurdukları sobayla ısınmaya çalışıyor.

“Geceleri eksi 40'a düşüyor”

Açık havaya kurdukları soba ile ısınan pazarcı esnafı, “Erzurum'da hava şartları ağırlaştı iyice. Soğuk havalar kışın olumsuz yönlerinden biri. Gece eksi 40'ı buluyor gündüz de 17-18 arası değişiyor. O yüzde soba kurup ısınıyoruz hem de mal satıp eve ekmek götürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.