Pazaryolu'nda yangın paniği

Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Köşeyolu Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Köşeyolu Mahallesi'nde bir evde bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Kısa sürede yan tarafından bulunan evlere de sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangına müdahaleye mahallesi sakinleri de destek verdi.

İlçe itfaiyesine bağlı ekiplerin yetersiz kaldığı yangında, İspir'den gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor. Vatandaşlar dereden kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Mahallede jandarma ekipleri güvenlik tedbiri alırken, yangının büyümemesi için çalışmalar sürdürülüyor.