Perakende satış hacmi yıllık yüzde 12,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,7, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,9 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,5 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,6 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 125,4 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 121,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 148,2 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 4,9 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,1 arttı.