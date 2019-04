Piezo burun estetiği birçok avantaj sağlıyor

Dr. Hakkı İzmirli, burun estetiği ameliyatları (rinoplasti) sonrası göz çevresinde oluşan bu şişlik ve morlukların, piezo cerrahisiyle artık kabus olmaktan çıktığını söyledi.

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Hakkı İzmirli, “Burun estetiği ameliyatı, burnunuzun şeklini, açısını, uzunluğunu değiştirmek ve şekillendirmek için yapılan bir ameliyattır. Burun estetiği genelde; burnunun şeklinden, büyüklüğünden veya açısından memnun olmayan, burnu yüzüne oranla çok geniş, çok uzun veya çok küçük olan, burun içindeki düzensizliklerden kaynaklanan nefes alma ile ilgili sorunları olan, burun kemiği kemerli veya burun ucu aşağıya bakan, aşırı yüksek veya geniş olan, burnu çarpık olan hastalara uygulanır” dedi.

Burun estetiği ameliyatında burun kemiklerinin kırılmasının günümüzde en sık çekiç ve keski ile yapıldığını ifade eden Dr. İzmirli, “Bu aletlerle yapılan kemik kesilmesi işleminden sonra çoğunlukla göz çevresinde oluşan şişlikler, morluklar ve istenmeyen kırık hatları gibi problemler oluşabiliyor. Piezo cerrahisinde göz çevresi morluklarına neredeyse rastlamıyoruz. Ayrıca Piezo ile burun kemiklerini kontrollü bir şekilde kesebildiğimiz için istenmeyen kırık hatları oluşmuyor bu sayede kemiklere istediğimiz şekli verebiliyoruz. Böylelikle; Hızlı iyileşme ve erkenden günlük hayata dönebilme gibi avantajları nedeniyle Piezo burun estetiği günümüzde en revaçta olan yeni bir yöntemdir. Burnunuz yüzünüze oranla çok geniş veya çok küçük ise burnunuz kemerli ise burnunuz sağa veya sola doğru çarpık ise burun ucunuz geniş veya ucu aşağıya doğru düşük ise burun delikleriniz geniş ise burnunuzdan nefes almada zorluk yaşıyorsanız, doğuştan burun şekliniz bozuk ise geçirmiş olduğunuz bir kaza sonucu burun şekliniz bozulduysa, daha önce geçirmiş olduğunuz estetik burun ameliyatından fayda görmediyseniz, mükemmellik değil, güzelleşme ve daha iyi bir görünüme sahip bir burun bekliyorsanız, genel sağlığınız iyi ise, olumlu bir tutuma sahipseniz ve de gerçekçi beklentileriniz varsa burun estetiği ameliyatı için uygun bir aday sayılabilirsiniz” diye konuştu.

Dr. Hakkı İzmirli, avantajları ve dezavantajları hakkında şu bilgileri verdi:

“Burnunuzun şekli, büyüklüğü ve açısı yüzünüze uygun ve daha iyi bir görünüme kavuşacak. Nefes almanıza engel olan yapısal problemler düzeltilmiş olacak. Kendinize olan güvenin artmasında önemli bir etki sağlayacaktır. Dezavantajları; Kötü yara iyileşmesine sahip kişilerde burun tabanında iz kalması, burnun şeklinin oturması, hastanın yeni burnuna alışması ve tam anlamıyla iyileşmesi için belli bir zaman geçmesinin gerekmesi. Burun ameliyatı olmayı düşündüğünüzde artıları ve eksileri tartarak karar vermeniz, kafanıza takılan soru işaretlerini cerrahınızla tartışmanız daha faydalı olacaktır.”

İlk görüşmede doktor ile iletişimin çok önemli olduğunu kaydeden Dr. İzmirli, “Doktorunuz size nasıl bir burun arzu ettiğinizi soracak ve burnunuzu, yüz yapınızı inceleyerek ameliyat sonrası şekli hakkında bilgi verecektir. Ameliyat izi açısından ana 2 yöntem vardır: Açık rinoplasti: Açık teknikte burun tabanında burun deliklerinin arasındaki dokuya yapılan küçük bir kesi ile gerçekleştirilir. İyileşme tamamlandıktan sonra belli belirsiz küçük bir iz kalabilir. Kapalı rinoplasti: Kapalı teknikte kesi burun deliklerinin içinden yapılır. Her yöntemin kendine ait avantaj ve dezavantajları vardır. Burun estetiği ameliyatı hasta konforu açısından çoğunlukla genel anestezi altında yapılır. Operasyon genellikle 12 saat sürer. Burun derisi kaldırılarak alttaki kemik ve kıkırdak yapılara şekiller verilir. Ameliyat bitiminde burun üzerine termoplastik bir atel konur. Burun deliklerine de yapılan cerrahiye göre, hava kanalları olan ve hastanın rahat nefes almasını sağlayan küçük silikon splintler konur. Hasta bir gece hastanede misafir edilir. Ameliyat sonrası şişlik ve morluk az da olsa oluşabilir. Bunun engellemek için ilk 24 saat buz kompresi uygulanması faydalı olacaktır. Şişlik ve morlukların çoğu ilk 12 haftada yok olur. Ağrı genellikle olmamakla birlikte her ameliyatta olduğu gibi hafif bir sızlama olabilir. Bu normaldir. Burun içine silikon splint konmuşsa, 35. günde bu splintler alınır. Burun üzerindeki atel 7. günde alınır. 1 hafta sonra 2. kontrol yapılır. Sonrasında hasta normal iyileşme sürecine girer. İlk iki haftada şişliklerinizin çoğu, ilk iki ayda yüzde 80 gitmiş olacaktır. Geri kalanı ise özellikle burun ucundaki küçük şişlikler aylar sonra geçecektir. Burnunuz son şeklini 12 ay sonra almış olur. Çoğunlukla kişiden kişiye farklılık gösterse de genelde 12 günde ayağa kalkıp dolaşabilir normal hayatınıza dönebilirsiniz. Ancak tam olarak ağır efor gerektiren spor vs gibi aktivitelerden 3 hafta boyunca sakınmanız gerekecektir. Doktorunuz ameliyat sonrası dikkat etmeniz gereken noktalara değinecek, sizi ayrıntılı olarak bilgilendirecektir” ifadelerini kullandı.

Burun estetiği ameliyatının sonuçlarının kalıcı olduğunu belirten Dr. İzmirli, “Dolayısıyla ameliyat öncesi planlama aşamasında beklentilerinizin açık ve net olması önemlidir. Estetik burun ameliyatı kemik ve kıkırdak gelişimini tamamı ile tamamlamış bir buruna uygulanabilir. Bu da 1718 yaş olarak kabul edilir. Eğer burun gelişimini tamamlamadan önce ameliyat gerçekleştirilirse, burnun devam edecek olan gelişimi ameliyat sonucunuzu değiştirebilecek ve potansiyel problemler ile istenmeyen sonuçlara sebep olabilecektir. Burun estetiği ameliyat sonucunuz ne kadar güzel ve sağlıklı olmuş olsa da, emniyet açısından, doktorunuzun önerdiği zamanlarda veya burnunuzda herhangi bir değişiklik fark ettiğiniz de kontrole gelmeniz çok önemlidir. Ameliyatla ilgili kafanıza takılan herhangi bir durum veya soru işareti olduğunda cerrahınızla iletişime geçmekten tereddüt etmeyin. Neticede başarılı bir burun ameliyatı; öncelikle sağlıklı nefes alabilen, kişinin yüzü ile uyumlu, doğal görünen bir burun elde edilmiş ameliyattır” açıklamalarında bulundu.