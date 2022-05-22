Piknik alanı tahrip edildi

Erzurum'un Aşkale ilçesi Gümüşseren köyüne ait olan piknik alanı görenlerin içini acıttı.

Gümüşseren köyü için ziyaret diye tabir edilen mağaralar bölgesinde 8 yıl önce yapılmış olan piknik alanındaki mermer masalar, tel örgüler, giriş kapıları ve bazı ağaçlar kırıldı. Piknik bölgesindeki masaların kim ya da kimler tarafından tahrip edildiği bilinmiyor.

Köy muhtarı Muharrem Uslu piknik yapmak için gittiği alanda masalardaki mermerlerin tahrip edilerek kırıldığını ve alanda ne varsa yerlere serildiğini gördüğünü, çok üzüldüğünü söyledi.

Muhtar Uslu, durumu ilçe jandarma komutanlığına ilettiğini ve konuya ilişkin araştırmalar yapılacağı bilgisini verdi.