Pirinkayalar geçidinde korkutan heyelan

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar geçidi mevkiinde yıkılan kayalar için 2022 yılının başlarında önlem amaçlı yapılan çelik teller kayaların yıkılması sonucu kırılıp yola düştü.

Pirinkayalar tünelinin açılmasının ardından Karayolları himayesinden alınan yol bakıma muhtaç halde kaldı. Turistlik amaçlı olarak kullanılan yol tehlike saçıyor. Gece saatlerinde büyük bir gürültü ile yıkılan kayalık alan yoldan geçen vatandaşları korkuttu.

Türkiye'nin en yüksek Cam teraslarından biri olan Cam Teras Fiyortpark işletmecisi Harun Han, “Yol bakımsız kalırsa yakında kapatmak zorunda kalacağız” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Han, “Yılda yüz binlerce turisti ağırlayan bu yol her an can alabilir. Yıkılma anında yoldan bir araç geçmemesi büyük şans. Tortum Gölü kıyıları boyunca uzanan Pirinkayalar geçidi turistlerin yıllardır vazgeçilmez noktası konumunda. Uzundere'nin tanınmasında rol oynayan, Göl manzaralı fotoğrafların çekildiği, harikulade manzaraya sahip olan bu bölge şu anda yolda bulunan trafik ve insanlar için tehlike saçıyor” diye konuştu.