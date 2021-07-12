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PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden 7 şahıs operasyonla yakalandı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden 7 şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden 7 şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı.


Erzurum'a bağlı Karayazı ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık ettikleri gerekçesi ile haklarında kesinleşmiş cezalarının bulunmasından dolayı yakalama kararı bulunan 7 şahsın adreslerine yönelik güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.


7 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar adli işlemlerinin bitmesinin ardından tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevine gönderildi.

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