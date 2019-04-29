Polat Ailesinin mutlu günü

Kastamonu Ağlı Kaymakamı Tuğba Polat ile Kastamonu Bölge İdare Mahkemesi hakimi Mustafa Polat Erzurum'da düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Erzurum mülki amirleri, adli yöneticiler, eğitimcilerin yanı sıra Kırşehir ve Kastamonu Ağlı'dan gelen misafirler Erzurumlu Hakim Mustafa Polat ve Kaymakam Tuğba Polat ile ailelerinin mutluluğunu paylaştı.

İçişleri ve Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin tebrik trafiği yoğunluğunun yaşandığı düğün merasiminde konuklara Erzurum mutfak kültürünü yansıtan ürünler sunuldu.

Eğitimci Abdulkadir Polat ve eşi Ayla Polat Erzurum ve il dışından gelerek coşkularına ortak olan konuklara teşekkür etti.