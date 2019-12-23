Polis Amca İlkokulu ve Palandöken Belediyesi'nden ‘Sıfır atık' projesi

Birinci sınıftan beri atık konusunda uğraş veren ve 4'üncü sınıfa geldiklerinde Çevre Koruma Timi (ÇEKOTİM) kuran Polis Amca İlkokulu öğrencileri, Palandöken Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinden destek geldi.

Polis Amca İlköğretim Okulu 4/G sınıfı olarak, önce Çevre Koruma Timi (ÇEKOTİM) kuran çocuklar, birinci sınıftan beri yapmış oldukları, bu yıl da daha geniş kapsamlı olarak ele aldıkları projelerini duyurmayı başardılar.

Geri dönüşüm toplayan, anketler yapan ve topladıkları geri dönüşümleri firmalara teslim ederek doğaya katkıda bulunan 31 öğrenci, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Palandöken Belediyesi'nin ‘Sıfır Atık Projesi'ne dahil oldu.

Öğrencileriyle birlikte Palandöken Belediyesine gelen 4'üncü sınıf öğretmeni Ayşe Çakıroğlu, “Büyükşehir Belediyesi'nde görevli çevre mühendisi tarafından eğitim aldık. Bundan sonra ki amacımız daha bilinçli bir çevre, bilinçli çocuklar yetiştirmek. Türkiye'nin geleceğini katkıda bulunmak. Bu kapsamda desteklerini esirgemeyen hem Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Palandöken Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Palandöken Belediyesi Başkan Vekili Şeref Doğan ise, “Çocuklarımızın ve bizim geleceğimizin önemi için bir proje, ülkemizin ve dünyamızın geleceği için bu proje çok önemli” diyerek Ayşe Çakıroğlu'na teşekkür etti.