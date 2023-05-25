Polis aranan 6 şahsı yakaladı

Erzurum'da polisin yaptığı denetim ve aramalarda 6 kişi yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kamu düzeninin sağlanması ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik adli mercilerden alınan arama kararları doğrultusunda eşzamanlı operasyon neticesinde; Hırsızlık suçlarından aranan ; 13 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan Samet G., 13 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan Murat T., 4 yıl 22 gün hapis cezası bulunan Yunus Emre B. ile Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Abdulkadir Y. yakalandı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Hakan A. ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma veya bulundurma suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan Ümit U. isimli 6 şahıs ekiplerimizce yakalanmış, adli işlemlerin akabinde tutuklanarak Erzurum E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir. Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Kübra A. İsimli şahıs ise adli işlemlerin akabinde serbest bırakılmıştır.” denildi.