Polis, KGYS ile göz açtırmıyor

Asayiş olaylarına müdahale konusunda polise önemli bir avantaj sağlayan merkez pandemi uygulamalarında da güvenlik güçlerine önemli katkı sağlıyor.

Erzurum'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile kentin tamamı yüzlerce kamera ile izleniyor. Şüpheli şahıstan araca, hatalı park yapan sürücüden pandemi kurullarına ihlal edene tek tek tespit edilip ekipler uyarılarak gereği yapılıyor.

Merkezden yapılan izleme sonrası kentin muhtelif bölgelerinde bulunan ekipler yönlendirilerek hem anlık gelişen asayiş olaylarına müdahale ediliyor hem de şüpheli araçlar takip edilerek denetleniyor. Merkezde pandemi kurullarına uymayan vatandaşlarda tespit edilerek görevli ekiplere bildiriliyor.