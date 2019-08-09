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Polis sahte para konusunda uyardı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesi vatandaşları hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı uyardı.

Kurban pazarını ziyaret eden ekipler satıcıları ve alıcıları broşür dağıtarak uyardılar.


Kurban pazarında hayvan satıcılarına alış veriş sırasında aldıkları paranın sahte olup olmadığını kontrol etmelerini, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği, şüpheli durumlarda neler yapılabileceğini uygulamalı olarak anlatan polis ekipleri, paraların sayılarak alınmasını ve üzerlerinde fazla bulundurmamaları gerektiğini söylediler.


Kurban hayvan alıcı ve satıcıları ise bayram öncesi polisin sahte para ve dolandırıcılıklara karşı uyarılarını olumlu bulduklarını ifade ederek böyle bir çalışmadan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

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